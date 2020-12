Rússia endurece legislação sobre "agentes estrangeiros"

Segundo as alterações, um indivíduo ou grupo que receba apoio material ou financeiro do estrangeiro ou de organizações já consideradas como "agentes estrangeiros" também poderá ser qualificado do mesmo modo, sem uma decisão judicial.

Propostas no mês passado por um grupo de deputados e de senadores, as emendas visam "proteger a soberania da Rússia e impedir qualquer ingerência" nos assuntos internos, indicou a Duma, câmara baixa do parlamento russo, num comunicado.

Os candidatos às eleições podem igualmente ser considerados "agentes estrangeiros". As legislativas na Rússia realizam-se no próximo ano.

Outras medidas visam limitar a organização de iniciativas públicas financiadas por fundos estrangeiros, uma restrição que preocupa em particular as ONG instaladas na província, com menos dinheiro que as da capital.

"Se recebem dinheiro do estrangeiro, registem-se, se faz favor, como agentes estrangeiros e continuem a trabalhar", declarou um dos autores das alterações, o deputado Vassili Piskariov.

"Mas digam aos órgãos estatais e aos cidadãos russos nos interesses de que país agem", sublinhou, citado no comunicado da Duma.

As emendas foram criticadas por ONG de defesa dos direitos humanos, tendo a Human Rights Watch considerado no final de novembro tratar-se de uma tentativa de "sufocar a sociedade civil" e que temia uma "aplicação arbitrária".

A lei sobre os "agentes estrangeiros" foi aprovada na Rússia em 2012 e obriga as organizações que recebam financiamento do estrangeiro a registaram-se como tal no Ministério da Justiça e a identificarem as suas publicações como tal.

Posteriormente, o campo de ação da lei foi alargado a indivíduos, como jornalistas ou bloggers.

Sob pena de pesadas multas ou proibições, a lei obriga as entidades reconhecidas como "agentes estrangeiros" a medidas administrativas restritivas.

Os deputados aprovaram hoje a possibilidade de condenar até cinco anos de prisão as pessoas declaradas como "agentes estrangeiros" que não informem sobre as suas atividades.