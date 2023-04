Rússia enfrenta ataques ucranianos com drones antes de possível contraofensiva

“De acordo com informações recentes, um drone de superfície foi destruído e um segundo explodiu por si próprio”, escreveu o governador Mikhail Razvozhaev na plataforma Telegram. “Agora a cidade [de Sebastopol] está calma, mas todas as forças e serviços continuam em alerta”.



Ainda esta segunda-feira, Moscovo avançou que um civil encontrou um drone ucraniano numa floresta a cerca de 30 quilómetros da capital russa. Segundo a imprensa desse país, o dispositivo foi identificado como um UJ-22 Airborne de fabrico ucraniano.



Este drone – que tem um alcance de 800 quilómetros em voo autónomo - terá caído após ficar sem combustível ou ao ter embatido contra uma árvore e carregava 17 quilos de explosivos, segundo Moscovo.



Apesar de este aparelho não ter explodido, veio novamente demonstrar que a Ucrânia tem capacidade para atingir a Rússia, numa altura em que analistas acreditam que Kiev está a preparar uma grande contraofensiva para reclamar áreas ocupadas pelo inimigo.

Os especialistas acreditam que a contraofensiva terá como alvo as áreas controladas pela Rússia nas regiões de Kherson e Zaporizhia. Se for bem-sucedida, a tática da Ucrânia permitirá cortar o corredor terrestre entre a Rússia e a Crimeia.



Recentemente, no que têm sido vistos como possíveis preparativos para essa contraofensiva, as forças de Kiev estabeleceram uma base de apoio perto da cidade de Oleshky, na margem leste do Rio Dnieper.



A favor das tropas ucranianas podem estar também as sofisticadas armas que recentemente receberam dos aliados ocidentais. Além disso, várias tropas ucranianas foram agora treinadas pelos mesmos aliados.



Na semana passada, chegaram ao país novos mísseis norte-americanos Patriot, alguns dos quais já entraram ao serviço, segundo o porta-voz das forças militares ucranianas, Yuriy Ihnat.



Entretanto, as forças russas continuam os seus esforços para capturar a cidade ucraniana de Bakhmut, na região de Donetsk. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky falou em baixas russas em Bakhmut e pediu mais apoio interno e externo.



