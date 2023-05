Rússia está a tentar esconder a própria fraqueza - Zelensky

"Estou grato porque alcançámos a maior unidade possível na Europa, com a qual sonhávamos há décadas, e isso não teria acontecido sem a ajuda dos Países Baixos e seus dirigentes", disse Zelensky perante os deputados, durante a sua visita aos Países Baixos.

Por essa razão, saudou que o país tenha "defendido a liberdade, o Estado de direito e a democracia", bem como "a Europa e o seu estilo de vida" ao ajudar a Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022 e a travar, desde então, uma guerra contra a ocupação russa, que não tem poupado vidas e infraestruturas civis.

Zelensky agradeceu também "por Haia estar a tornar-se um eixo da justiça em nome de todos aqueles que sofreram uma agressão e outros crimes", referindo-se ao Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede naquela cidade e que está a investigar a perpetração de crimes de guerra na Ucrânia e emitiu um mandado de captura internacional para o Presidente russo, Vladimir Putin, e para a comissária russa para a infância, Maria Lvova-Belova, pelo sequestro de pelo menos 16.000 crianças ucranianas desde o início da guerra.

O chefe de Estado ucraniano sustentou igualmente que a cimeira da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) agendada para julho representa uma oportunidade para "cortar o oxigénio ao revanchismo russo de uma vez por todas" e que "está na altura de se sair da incerteza em matéria de segurança" na Europa.

"É absurdo deixar a Ucrânia fora do quadro jurídico do nosso território comum, que é a Europa", insistiu, antes de traçar um paralelo e dizer que "seria como deixar parte dos Países Baixos fora do âmbito jurídico do país, numa zona cinzenta".

Nesse sentido, pediu às autoridades neerlandesas que "tomem decisões importantes a nível estratégico para a segurança da Europa" e lembrou que "a defesa implica mais armamento".

"Queremos destruir a maldade destes Estados terroristas", prosseguiu, referindo-se às ações das tropas russas.

"Todas as semanas assistimos a algo terrível (...) Ocupações de centrais nucleares, lançamento de mísseis", descreveu, acrescentando que esses "atos vis devem fazer o país (a Rússia) perder".

Segundo Zelensky, "o Estado terrorista deve sentir que o mundo não quer sequer relacionar-se com ele", razão pela qual pediu mais sanções e mais isolamento para Moscovo, para "pressionar os seus cidadãos e fazer-lhes ver que é necessária uma mudança de regime do seu país".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 435.º dia, 8.709 civis mortos e 14.666 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.