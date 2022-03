Rússia expõe exigências. Erdogan disponível para mediar conversa entre Putin e Zelensky

No telefonema,As imposições enquadram-se em duas categorias. BBC ouviu Ibrahim Kalin, principal conselheiro e porta-voz do presidente Erdogan. Segundo o assessor, as primeiras quatros exigências não são demasiado difíceis de satisfazer para a Ucrânia.Kiev terá também de passar por um processo de desarmamento para garantir que não será uma ameaça a Moscovo e a língua russa beneficiará de proteção na Ucrânia, tudo isto enquadrado por aquilo que Putin classifica como aRecorde-se que Volodymyr Zelensky é judeu e parte dos seus antepassados morreu no Holocausto. No entanto, o flanco turco está convencido de que será possível uma anuência do presidente ucraniano.

Ibrahim Kalin considera que talvez seja suficiente a Ucrânia condenar todas as formas de neonazismo.



. Vladimir Putin exige negociações cara a cara com Volodymyr Zelensky, antes de se chegar a um acordo sobre os outros pontos. O presidente ucraniano já tinha manifestado disponibilidade para se encontrar com o homólogo russo.Apesar de não ser muito específico, Kalin afirmou que





A expectativa é a de que a Rússia exija que o Governo ucraniano desista do território leste da Ucrânia. Outra suposição é que Putin exija que a Ucrânia aceite formalmente a Crimeia como parte da Rússia. O que poderá ser difícil de aceitar em Kiev.



Este é, no entanto, um facto consumado, embora a Rússia tenha assinado um tratado internacional - após o colapso da União Soviética, mas antes de Vladimir Putin chegar ao poder - a conferir à Ucrânia a soberania sobre a Crimeia.e, dado o seu controlo dos meios de comunicação russos, não deve ser muito difícil que os seguidores as considerem uma grande vitória. Já para a Ucrânia, poderão constituir sérias aflições.Se os pormenores de qualquer acordo não forem resolvidos com muito cuidado, Putin ou os seus sucessores poderão usá-los como desculpa para voltar a invadir a Ucrânia.Um acordo de paz poderá demorar muito tempo a ser alcançado, mesmo que um cessar-fogo interrompa entretanto o conflito.