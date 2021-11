Rússia expulsa jornalista holandês alegando "violações administrativas"

Depois das dificuldades para renovar a acreditação de jornalista e de esta ter sido emitida por um curto período, Tom Vennink soube segunda-feira que tinha três dias para arrumar os seus pertences e deixar a Rússia. Está impedido de entrar no país até 2025.



“Não encontro motivo para que as autoridades russas possam fazer de mim um alvo ou o meu jornal”, disse Tom Vennink, já no país natal, em entrevista ao jornal com que colabora. “Os jornalistas russos enfrentam sérios obstáculos ao seu trabalho, mas enquanto correspondente estrangeiro sempre consegui reportar livremente sobre a Rússia e os russos nos últimos seis anos”, acrescentou.



De acordo com o jornalista, as explicações que lhe foram dadas para a sua expulsão assentam numa multa que teve em 2019, por não ter registado o seu domicílio, e por ter visitado em 2020 uma região do Norte do país sem a devida autorização.





"É surpreendente que várias infrações menores já com vários anos tenham saído agora do armário para revogar meu visto", notou esta quinta-feira ao Volkskrant.



Razões administrativas e opacidade



O Ministério holandês dos Negócios Estrangeiros lamentou a decisão de Moscovo. “Não é aceitável para a Holanda que um jornalista seja forçado a sair do país contra a sua vontade”, disse Ben Knapen, que confirmou conversações com as autoridades russas para tentar desbloquear o processo de visto. “A resposta que recebemos é que o visto do correspondente não pode ser prorrogado por razões administrativas”, disse o ministro.



“Isto, definitivamente, intimida os meus colegas que ainda estão em Moscovo e noutras partes da Rússia", comentou Tom Vennink. "Já estávamos habituados às pressões sobre os jornalistas russos, mas recentemente essa pressão foi infelizmente alargada a jornalistas estrangeiros", disse.



Porque hoje é feriado na Rússia, as autoridades não puderam ser contactadas. No entanto, o embaixador russo na Haia acusou os meios de comunicação holandeses de terem publicado na maior parte notícias negativas sobre a Rússia, por exemplo, histórias de espionagem e hacking.





A decisão é considerada um “mistério” pela direção do Volkskrant, que tem correspondente em Moscovo desde 1988. “É um mistério para nós, o motivo de o governo russo ter tomado esta decisão agora”, sublinhou o editor Pieter Klok.



Os responsáveis do jornal destacam a opacidade do processo. “Isso também é um problema para reagir (…) porque não sabes por onde começar”, acrescentou o também jornalista, fazendo notar que os outros correspondentes holandeses têm noção do “risco de poderem ser expulsos do país”.



Vários litígios opõem Haia e Moscovo desde 2014



O período em que Vennink aguardou pelo visto coincide com um momento tenso nas relações entre Moscovo e Haia. “O que é claro é que as relações entre a Holanda e a Rússia são muito más desde a queda do MH17, em 2014”, observou Pieter Klok.



Um tribunal holandês está a julgar à revelia três russos e um ucraniano por envolvimento no lançamento do míssil que atingiu o avião da Malásia Airlines, fazendo com que explodisse sobre território ucraniano controlado por forças separatistas russas. Morreram as 298 pessoas que seguiam a bordo do aparelho, sendo dois terços de nacionalidade holandesa.



Vários governos europeus, entre os quais a Holanda, concluíram que o míssil que atingiu o avião teria origem na Rússia. Moscovo sempre rejeitou a acusação, afastando responsabilidades na queda do avião.



No entanto, há outras questões que têm sido alvo de litígio entre Moscovo e Haia, como vários casos legais que opõem a Rússia e os grupos defensores dos direitos LGTBQ+.



A Rússia contestou uma decisão de um tribunal de relação holandês, em finais de outubro, por não lhe sido dado o controlo de um tesouro da Crimeia, que estava emprestado a museus holandeses, quando a Rússia anexou a península em 2014.



Outro dos casos que opõem os dois países estará em destaque esta sexta-feira, quando o Supremo Tribunal holandês proferir decisão sobre a sentença de 50 mil milhões de dólares que a Rússia foi condenada a pagar aos antigos acionistas da extinta produtora de petróleo Yukos.



De acordo com os responsáveis do jornal Volkskant, é possível que os processos judiciais tenham desempenhado um papel na decisão, mas não há certezas.



Outros jornalistas expulsos



Esta é a segunda vez em três meses que Moscovo expulsa jornalistas estrangeiros. Em finais de Agosto, a correspondente da BBC Sarah Rainsford foi expulsa permanentemente da Rússia. Na altura, Moscovo rejeitou que se tratasse de uma represália por Londres ter recusado uma acreditação a um jornalista da agência de notícias estatal russa Tass em 2019.



No entanto, os guardas fronteiriços disseram a Sarah Rainsford que não poderia voltar à Rússia porque foi considerada uma ameaça à segurança nacional.





Até então os jornalistas estrangeiros raramente eram visados por Moscovo. Luke Harding, antigo correspondente do jornal britânico The Guardian em Moscovo foi expulso em 2011, quando um oficial de segurança do aeroporto lhe disse: “Para você, a Rússia está fechada”. Também foi impedida a entrada do jornalista americano David Satter em 2014 e expulso um correspondente polaco do diário Gazeta Wyborcza em 2015.



No ano passado, após fugas para a imprensa de informações relativas a aliados importantes de Vladimir Putin e sobre os serviços de informações de Moscovo, dezenas de jornalistas russos foram considerados “agentes estrangeiros” e os meios de comunicação para os quais trabalhavam “organizações indesejáveis”.





No mês passado, foi o correspondente da BBC Andrei Zakharov a ser considerado como “agente estrangeiro”. Foi no dia do anúncio da atribuição do Prémio Nobel da Paz a Dmitry Muratov, editor do jornal independente Novaya Gazeta.