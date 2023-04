Rússia fala em paz mas não abre mão dos objetivos de guerra

A Rússia disse que está disposta a acolher qualquer iniciativa de paz na Ucrânia, desde que os seus objetivos para a guerra sejam respeitados. A declaração surge depois de Volodymyr Zelensky ter conversado ao telefone com Xi Jinping, a quem disse esperar que a China use o seu poder político para alcançar a paz com respeito pelo direito internacional.