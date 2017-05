Rússia, Irão e Turquia de acordo para a criação de zonas de segurança na Síria

A Rússia e o Irão, aliados do Presidente sírio, adoptaram com a Turquia um plano para instaurar tréguas em várias regiões.



O memorando foi rejeitado pelos representantes do regime sírio e pelos rebeldes. O secretário geral das Naçôes Unidas considera que o acordo é "encorajador".



A partir de 4 de junho começam a ser definidas estas áreas seguras. A trégua deverá manter-se por seis meses com possibilidade de prolongamento.