Rússia. Jovem abre fogo na universidade e mata seis pessoas

Em imagens de câmaras de vigilância, o futuro autor do crime está a comprar 105 cartuchos para uma arma de caça que acaba de registar legalmente. Foi em maio passado.



Antecipou o massacre por uma publicação numa rede social, a explicar que não era por uma causa religiosa nem política, erá por ódio. Começara a pensar num ato desses desde há dois anos, então ainda aluno da escola secundária.



As ideias do sociopata custaram vida a seis pessoas, segundo o ministério da Saúde russo. Outras 19 ficaram feridas com balas ou lesionadas ao tentar escapar pelas janelas.



O atirador perpetrou o que planeava a sangue frio, antes de ser ferido por um polícia da brigada de trânsito. Foi detido e encontra-se internado num hospital, à espera de julgamento.



Trata-se de um segundo tiroteio do género registado na Rússia neste ano. Já em maio último, um jovem atirador assaltou uma escola na cidade de Kazan, matando sete pessoas.