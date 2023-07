Rússia junta MNE da Arménia e Azerbaijão para discutir crise no Nagorno-Karabakh

"A dinâmica das negociações é bastante intensa", assinalou Bayramov no início do encontro trilateral com os seus homólogos da Rússia e Arménia, embora admitindo que os resultados concretos são "ligeiramente inferiores à própria dinâmica do processo negocial".

Mirzoyan também confirmou a forma intensa das negociações, e que em determinados aspetos "foram registados resultados".

"Mas é óbvio que permanecem questões problemáticas nas quais as duas partes mantêm grandes diferenças", indicou.

Mirzoyan chamou ainda a atenção sobre o bloqueio azeri da região do Nagorno-Karabakh, onde a situação humanitária "se deteriora hora após hora" e está próxima de atingir uma "catástrofe humanitária".

O ministro arménio recordou que a população desse enclave, integrado no território do Azerbaijão mas com maioria de população arménia, permanece sem receber alimentos e medicamentos devido ao bloqueio imposto por Baku, incluindo a interrupção do fornecimento de eletricidade e gás.

Nesse sentido, Mirzoyan indicou que a permanência do bloqueio azeri terá consequências no processo negocial entre Erevan e Baku.

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, demonstrou hoje confiança de que a reunião entre Moscovo e os responsáveis pela diplomacia dos dois países do Cáucaso do Sul permita avançar no desbloqueio do corredor de Lachin, a única rota que une a Arménia ao Nagorno-Karabakh e que permanece bloqueada há sete meses.

Pashinian também afirmou que a Arménia não pode adotar decisões sobre o Nagorno-Karabakh e o seu futuro, e defendeu que são as autoridades do enclave quem devem negociar diretamente com Baku.

O líder do Nagorno-Karabakh, Araik Arutunyan, assinalou ontem que a autoproclamada república vai prosseguir a sua luta pela autodeterminação, apesar de todos os obstáculos, por ser esse o caminho escolhido pelo seu povo há 35 anos.

Arutunyan também assegurou que o Nagorno-Karabakh está disposto a dialogar com o Azerbaijão, mas pediu a Baku que respeite os direitos da população do enclave.

"Entre pressões e o uso da força, é impossível o diálogo", assegurou. Também insistiu que a resolução do conflito tem uma componente política mas também humanitária, devido ao bloqueio imposto aos 120.000 habitantes do enclave.

Nesse sentido, exortou a comunidade internacional e os subscritores da declaração tripartida (Rússia, Arménia e Azerbaijão) sobre o fim da guerra de 2020 na região que adotem medidas urgentes para evitar uma catástrofe humanitária na região.

O enclave do Nagorno-Karabakh, com maioria de população arménia cristã ortodoxa, declarou a independência do Azerbaijão muçulmano após uma guerra no início da década de 1990 que provocou cerca de 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados.

Na sequência deste conflito, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite a mediação do Grupo de Minsk (Rússia, França e Estados Unidos), constituído no seio da OSCE, mas as escaramuças armadas continuaram a ser frequentes, e implicaram graves confrontos em 2018.

Cerca de dois anos depois, no outono de 2020, a Arménia e o Azerbaijão enfrentaram-se durante seis semanas pelo controlo do enclave durante uma nova guerra e com pesada derrota arménia, que perdeu uma parte importante dos territórios que controlava há três décadas.

Após a assinatura de um acordo sob mediação russa, o Azerbaijão, apoiado militarmente pela Turquia, registou importantes ganhos territoriais e Moscovo enviou uma força de paz de 2.000 soldados para a região do Nagorno-Karabakh.

Apesar do tímido desanuviamento diplomático, os incidentes armados permaneceram frequentes na zona ou ao longo da fronteira oficial entre os dois países, culminando nos graves incidentes fronteiriços de setembro.

Em 10 de janeiro passado, e numa atitude inédita, a Arménia anunciou que iria recusar receber este ano as manobras militares conjuntas no quadro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC, uma aliança militar liderada pela Rússia e que junta seis repúblicas ex-soviéticas), devido à insatisfação pelo bloqueio do corredor de Lachin.