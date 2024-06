Rússia lançou novos ataques contra alvos energéticos ucranianos

O ministro ucraniano da Energia, Guerman Galushchenko, afirmou que as

O governo foi forçado a quase duplicar as tarifas de consumo de eletricidade para poder financiar as enormes reparações. Está prevista para sábado uma importação recorde de eletricidade de cerca de 27 megawatts-hora (Mwh).

O Ministério advertiu que é provável que se verifiquem restrições de eletricidade no sábado à noite em consequência destas greves.“Hoje de manhã, os russos lançaram mais um ataque contra instalações energéticas ucranianas. Desde março, é já o sexto ataque maciço e complexo, com mísseis e, contra as infraestruturas energéticas civis", acrescentou o operador da rede nacional ucraniana Ukrenergo

Este é o sexto grande ataque às centrais térmicas da DTEK desde meados de março, ainda segundo a empresa.

“Esta foi mais uma noite extremamente difícil para o setor da energia na Ucrânia”, acrescentou a empresa, citada pela agência francesa AFP.

“O inimigo atingiu duas das nossas centrais térmicas. O equipamento ficou seriamente danificado”, acrescentou a empresa, o maior investidor privado no setor na Ucrânia.

"Normalizar o terror"

, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais, referindo-se aos ataques noturnos.Zelensky acrescentou que os, de caças F-16 e que os soldados sejam dotados de todas as capacidades militares necessárias.

As autoridades ucranianas afirmaram que a ajuda ocidental já começou a chegar, mas os bombardeamentos russos dos últimos dois meses destruíram a maior parte da produção de energia térmica e hidroelétrica, causaram cortes de energia e levaram as importações de eletricidade a níveis recorde.



O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que está a atacar o complexo militar-industrial e as instalações energéticas da Ucrânia em retaliação aos ataques de Kiev às instalações energéticas russas.Já a Ucrânia intensificou os ataques comàs instalações petrolíferas russas este ano, tentando encontrar um ponto de pressão contra o Kremlin, cujas forças estão a avançar lentamente na região oriental do Donbas e abriram uma nova frente na região de Kharkiv, no nordeste do país.A Rússia bombardeou o sistema energético ucraniano no primeiro inverno da guerra e renovou o seu ataque à rede em março, quando a Ucrânia estava a ficar semde mísseis de defesa aérea ocidentais.

Mísseis e drones intercetados

As forças ucranianas intercetaram 35 mísseis de vários tipos e 46“Shahed”, de fabrico iraniano, que foram lançados contra alvos no sul, centro e oeste do país, avançou o comandante da força aérea, Mikola Oleschuk.Foram ainda disparados dez mísseis de cruzeiro Kalibr do Mar Negro e três mísseis guiados por ar X-59 e X-69 da zona ocupada pelas forças russas na região de Zaporizhzhia, precisou a força aérea ucraniana.

“Os terroristas russos são implacáveis nos seus esforços para destruir o setor dos combustíveis e da energia do país”, afirmou Oleschuk, citado pela agência espanhola EFE.





c/ Agências