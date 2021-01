Rússia. Manifestantes exigem libertação de Aleksei Navalny

Mais de cinco mil pessoas foram detidas na Rússia. Saíram à rua para exigir liberdade para Navalny e a demissão de Vladimir Putin. A polícia está a responder com medidas mais duras. Os meios de comunicação estatal reduzem a gravidade do que se está a passar, e as notícias alternativas correm na internet.