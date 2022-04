Rússia mantém bloqueado acesso ucraniano ao Mar Negro e ao Mar de Azov

As forças navais russas mantêm bloqueado o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e ao Mar de Azov, impedindo o reabastecimento do país por via marítima, refere um relatório de hoje do Ministério da Defesa britânico, avança a Efe.