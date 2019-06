Rússia marginalizada nas comemorações do Dia D

Cenas que falam por si: os líderes do euro-atlantismo estão reunidos para celebrar a solidariedade na Segunda Guerra mundial, enquanto os presidentes Putin e Xi Jinpin, estão a cumprimentar pandas chineses no jardim zoológico de Moscovo.



Nas palavras de Putin, "a última conversa que tive com o presidente Trump, faz-me otimista. Pois, Donald disse que também partilha das minhas preocupações".



O que Vladimir Putin evita dizer em voz alta, dizem-no os seus arautos. Segundo o politólogo Andrei Sidorov, "os líderes europeus da geração de hoje não são capazes de dar um impulso às relações entre a Rússia e a Europa. São extremamente dependentes dos EUA. E enquanto se mantiver a confrontação entre a Rússia e os Estados Unidos - e isso será um período prolongado - nada de novo será feito".



Moscovo está simplesmente a esperar que as elites governantes mudem na Europa e, ainda segundo Sidorov, "as eleições ao Parlamento Europeu evidenciam que, na Europa, podem ocorrer mudanças. Eu não diria que a 'direita' o os 'nacionalistas' estariam a chegar. Depende do ponto de vista. É possível dizer que estão a avançar políticos que defendem a própria identidade nacional".



O Brexit e discórdias no espaço europeu e euratlântico causam simpatias em Moscovo. O Kremlin aprende com a China um modelo de Estado autoritário, e também a sapiência da receita confuciana: quem se sentar à beira do rio e esperar o suficiente, verá os corpos dos seus inimigos passarem, flutuando. E então, novos líderes populistas virão governar os Estados nacionais na Europa.