Rússia não dá tréguas e volta a bombardear várias cidades do sul e leste da Ucrânia

A nordeste, as já massacradas Sumy e Kharkiv, e junto ao Mar de Azov a cidade portuária de Mariupol.



Mais a sul, depois de Kherson, a invasão avança para Mykolaiv e o cerco a Kiev aperta-se com cidades próximas a serem bombardeadas, como Zhytomyr.



Três dias depois do previsto, devido a sucessivas violações do cessar-fogo, foi possível retirar centenas de pessoas de algumas destas cidades.



Os combates pararam por algumas horas para a abertura de corredores humanitários.