Rússia. Níveis de radiação 16 vezes acima do normal após explosão

RTP14 Ago, 2019, 10:31 / atualizado em 14 Ago, 2019, 12:08 | Mundo

O Serviço Federal de Hidrometeorologia e Monitorização Ambiental (Rosgidromet) mediu os níveis de radiação na cidade de Severodvinsk, após a alegada explosão do motor de um foguetão, e avança que este acidente fez aumentar 16 vezes os níveis de radiação nos últimos dias, nesta zona do país.



A agência nuclear estatal da Rússia, Rosaton, disse que o acidente ocorreu durante um teste a um motor numa plataforma marítima no Mar Branco, provocando a morte a pelo menos cinco cientistas e ferindo outros três.



Inicialmente, o Ministério da Defesa da Rússia começou por negar qualquer alteração dos níveis de radiação. Contudo, no sábado, as autoridades russas admitiram que o acidente levou ao encerramento da base militar e das áreas próximas, a norte da Rússia, devido a um aumento da radioatividade no local.