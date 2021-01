Rússia. Número de manifestantes detidos pela polícia ultrapassa os 4.700

A polícia russa deteve hoje mais de 4.700 pessoas e bloqueou os centros de várias cidades, incluindo a capital, durante novas manifestações no país pela libertação do opositor Alexei Navalny, anunciou a organização não-governamental OVD-Info, citada pela Associated Press.