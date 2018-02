Partilhar o artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU Imprimir o artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU Enviar por email o artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU Aumentar a fonte do artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU Diminuir a fonte do artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU Ouvir o artigo Rússia pede a apoiantes estrangeiros da oposição síria que garantam o cumprimento do cessar-fogo da ONU

Tópicos:

ONU, Suécia,