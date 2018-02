Rússia pede contenção após ofensiva de Israel na Síria

RTP10 Fev, 2018, 13:56 / atualizado em 10 Fev, 2018, 14:05 | Mundo

"Apelamos com insistência a todas as partes envolvidas para se conterem e evitarem qualquer ato que possa complicar ainda a situação", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.



No comunicado, Moscovo sublinha que recebeu "com grande preocupação os ataques à Síria" e que está sobretudo preocupado com "uma escalada tanto dentro como em torno das zonas de baixa de tensão na Síria, que foram um fator importante para a diminuição da violência em território sírio".



Por outro lado, no comunicado, Moscovo indica a necessidade de respeitar de maneira incondicional a soberania e a integridade territorial da Síria e de outros países da região.



"É absolutamente inaceitável criar ameaças contra a vida e a segurança dos soldados russos" que estão na Síria, adiantou.

O ataque de Israel



A reação de Moscovo surge depois de Israel ter lançado um ataque em grande escala contra alegados objetivos iranianos na Síria e o sistema de defesa antiaéreo sírio. Segundo Israel, o confronto começou com a entrada de um drone em espaço aéreo de Telavive, o que motivou a intervenção de um F16 israelita que acabou por ser derrubado.



Em comunicado, o Exército de Israel confirmou que foi lançada uma ofensiva de grande envergadura contra o que diz serem alvos iranianos em território sírio. "Doze objetivos, incluindo três baterias de defesa aérea e quatro objetivos iranianos que fazem parte do estabelecimento militar do Irão na Síria, foram atacados", informou o Exército.



c/ Lusa

Durante o ataque, as baterias antimísseis dispararam contra a aviação israelita levando à ativação dos alarmes antiaéreos nos ocupados Montes Golan, a norte de Israel, pela segunda vez este sábado.O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou a sua preocupação com o aumento das forças pró-iranianas na Síria que combatem conjuntamente com o Presidente sírio e assegura que não permitirá que se posicionem perto da linha divisória.Depois dos ataques de hoje, Israel afirmou que "está preparado para todos os cenários" e que "continuará a atacar quando for necessário".Esta é a primeira vez desde o início da guerra na Síria que a defesa israelita confirma ter atacado alvos iranianos em território sírio. O Irão – percecionado com um grande inimigo por Israel – tem ajudado militarmente o regime de Bashar al-Assad.Em Damasco, a agência oficial Sana divulgou que bases militares do centro do país tinham sido atacadas por “mais do que um avião israelita”. Através de um comunicado conjunto, o Hezbollah, o Irão e a Rússia - aliados do regime sírio - negam qualquer violação do espaço aéreo israelita por um drone.