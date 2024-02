Rússia pede libertação de marinheiros retidos no porto de Maputo

"Que se confisque o barco, mas não pode se confiscar as pessoas. Os bens humanos não são escravos, não podem confiscar os seus passaportes, não lhes deixar sair, eles não têm culpa nenhuma, eles são trabalhadores", disse à Lusa Alexandre Surikov, à margem de um evento no Palácio da Ponta Vermelha, residência oficial do Presidente de Moçambique, em Maputo.

No navio pesqueiro "Volopas", de 53 metros de cumprimento e com bandeira dos Camarões, já sem combustível ou eletricidade, estão russos, ucranianos e um lituano retidos há oito meses no porto de Maputo.

Após meses atracado, sem sair para o mar, os últimos cinco tripulantes cansaram-se e colocaram no casco do navio pesqueiro um cartaz pedindo o regresso a casa, constatou a Lusa durante uma visita ao local.

O embaixador russo afirmou que tem estado insistentemente em contacto com as autoridades moçambicanas, desde o Ministério dos Negócios Estrangeiros à migração, para que a tripulação do "Volopas" seja libertada, enquanto ajuda, "na medida do possível", com alimentação, água e ligação à eletricidade.

"O barco acumulou dívidas, o porto quer indemnização, mas os marinheiros estão a sofrer mais de meio ano parados no porto. Já acabou a comida, desligaram a eletricidade, a água e apreenderam os passaportes deles", referiu Alexandre Surikov.

O responsável pede "ações mais decisivas" e soluções por parte das autoridades portuárias e de todos os envolvidos no caso, considerando que os cinco marinheiros têm direito de voltar às suas terras.

"Nós insistimos, através das autoridades aqui, para libertarem essas pessoas, para que tenham oportunidade de voltar à terra (...) O que eles mais pedem é voltar para casa, mas nós não podemos ajudar, porque eles não têm passaportes, estão confiscados pelas autoridades", acrescentou Surikov.

Alexandre Surikov avançou ainda que a convivência entre os marinheiros russos e ucranianos no "Volopas" é de equipa e solidariedade, referindo que a Embaixada tem estado a ajudar sem ter em conta o conflito entre os dois países.

"Os ucranianos não são nossos inimigos. (...) Somos o mesmo povo", concluiu o representante da Rússia em Moçambique.

Num pedido de assistência jurídica que o instituto público moçambicano INTRANSMAR, autoridade reguladora do transporte marítimo, enviou em 09 de janeiro ao Tribunal Marítimo de Maputo, face à situação do navio pesqueiro de investigação científica (que acumula dívidas de mais de 400 mil dólares (371 mil euros) em oito meses no porto da capital moçambicana) e da sua tripulação, são reconhecidas as condições precárias.

No documento enviado ao tribunal, o ITRANSMAR refere ter recebido um pedido de assistência da Rússia, via Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, para o desembarque dos dois tripulares russos, alegando que o agente do navio se recusa a entregar a carta de desembarque aos serviços de migração para efeitos de emissão de visto de tripulantes.

Acresenta que, em 06 de dezembro, uma equipa do ITRANSMAR visitou o navio e a tripulação, juntamente com um representante do agente, a empresa Portmar, tendo constatado que os cinco estavam há dois meses sem salários, "que o combustível estava prestes a acabar e que somente ligavam o gerador elétrico uma hora por dia para poderem cozinhar".

"A tripulação não tinha água para beber, somente água para tomar banho e que a alimentação comprava com o seu próprio dinheiro e que apenas era suficiente para uma refeição por dia. E, em termos de trabalho, a tripulação disse que o navio tinha ido à pesca pela última vez, em abril de 2021", lê-se no documento da autoridade moçambicana.

Na mesma ocasião, o agente do navio explicou que o armador que representa pertence à Iceberg Seafood Lda FZC, que formou uma sociedade com Miroslav Oufmtsev, resultando na Bantu Fishing, Lda, participada em 60% pela TEBERG e em 40% por aquele empresário.

O agente acrescentou que o navio chegou ao país ao abrigo de um memorando de entendimento entre o Instituto Oceanográfico de Moçambique e a Bantu Fishing, para "fazer pesquisa de crustáceos de profundidade", mas "houve desentendimento entre os sócios", que deixaram de custear as despesas do navio, nomeadamente do agente, porto, tripulação e migração, "o que fez com que o navio ficasse em dívida com estas entidades", em mais de 430 mil dólares (399 mil euros).

Só o agente reclama uma dívida de 30 mil dólares (27,8 mil euros), mas rejeita que seja esse o motivo para não fazer desembarcar a tripulação: "O que sabe é que desembarcando a tripulação, que conhece o navio, o mesmo estaria abandonado no porto, colocando em risco a segurança do navio e do porto. E como agente, não teria autonomia de embarcar tripulantes nacionais que não conhecem o navio, com vista a garantir a segurança do mesmo".

A investigação do ITRANSMAR participada ao tribunal concluiu, ainda, pelo "incumprimento" do memorando, que termina no próximo dia 23, por parte da Bantu Fishing, que devia providenciar três embarcações, o que não aconteceu.

Também confirmou que o navio tem certificado de navegabilidade e de rádio emitidos pelo ITRANSMAR, mas "expirado em maio de 2023", e que a licença de pesca do tipo Investigação Científica expirou em 31 dezembro de 2023.