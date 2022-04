Rússia pediu apoio diplomático ao Brasil para interceder junto do FMI

A Rússia pediu apoio diplomático ao Brasil para interceder junto do FMI e do Banco Mundial, para não ser expulsa destas duas instituições. O Ministro das Finanças do Kremlin enviou uma carta a Paulo Guedes, Ministro da Economia brasileiro para que este tente mediar um acordo.