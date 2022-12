Rússia. Pelo menos 22 mortos em incêndio em lar de idosos ilegal

De acordo com os serviços de emergência, o incêndio destruiu o segundo andar do prédio. O local não estava oficialmente registado como um lar para idosos.





Para além das 22 vítimas mortais, há ainda a registar seis feridos, dois dos quais "estão internados em estado grave devido a queimaduras", indicou a Comissão russa de Investigação.







No país, muitos lares para idosos operam sem autorizações, sendo considerados propriedade privada e por isso não estão sujeitos a inspeções, sublinham as autoridades russas.



De acordo com a agência de notícias RIA, a violação dos regulamentos de segurança contra incêndios podem ter sido a causa do desastre neste lar de idosos.



Kemerovo, na Sibéria, fica a 3.600 quilómetros de Moscovo. Nos últimos anos, a cidade foi palco de um dos incêndios mais mortíferos na história recente da Rússia. Em 2018, um incêndio no centro comercial WinterCherry provocou a morte a pelo menos 64 pessoas.