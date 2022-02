Rússia planeia "a maior guerra na Europa desde 1945", diz Boris Johnson

"Temo dizer que o plano que estamos a ver é algo que poderia realmente ser a maior guerra na Europa desde 1945 em termos de escala. (…) Todos os sinais apontam que o plano já começou em alguns sentidos”, afirmou o chefe de Governo

, afirmou o chefe de Governo em entrevista à BBC a partir de Munique , onde está para participar na Conferência de Segurança que decorre desde sábado.





De acordo com o primeiro-ministro britânico, as informações dos serviços secretos indicam que a Rússia planeia uma invasão que irá cercar a capital ucraniana, Kiev. Algo que vai no sentido do que o Presidente norte-americano também já tinha afirmado nos últimos dias.







Boris Johnson acrescentou também que as informações dos serviços secretos norte-americanos, veiculadas por Joe Biden, indicam que a invasão planeada irá ocorrer via Donbass, no leste da Ucrânia, mas também através da Bielorrússia, numa zona perto da capital, Kiev.







"As pessoas têm de entender o enorme custo para a vida humana que isto pode acarretar”, alertou Johnson.





Questionado sobre se a invasão está iminente, como têm alertado as autoridades norte-americanas, Johnson disse à BBC: "Temo que seja para isso que as evidências apontam. Não há como suavizá-lo”.





“A lição de 2014 [anexação da Crimeia] é que não podemos deixar que Vladimir Putin se safe”, acrescentou ainda.







Insistiu também na importância de aplicar pesadas sanções à Rússia em caso de invasão, impedindo nomeadamente as empresas russas de negociarem em dólares ou libras. Uma medida que atingiria Moscovo “muito, muito severamente”, sublinha.







O momento é de forte tensão entre Moscovo e Ocidente, quando o Kremlin continua a concentrar soldados junto às fronteiras da Ucrânia.







Durante a semana, a Rússia anunciou a retirada parcial de tropas, mas Washington acredita que há ainda. Esta estimativa inclui também os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia.