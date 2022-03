Rússia pode ter intenção de conquistar oeste da Ucrânia

A Rússia diz que está concluída a primeira fase da guerra e que vai concentrar forças na região do Donbass, mas há movimentações militares dirigidas para Oeste, para Nikolai e Odessa. Segundo Cândida Pinto, Moscovo está a tentar alcançar "um anel de território conquistado, dentro da Ucrânia".