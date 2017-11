Rússia pode vedar-se a órgãos estrangeiros de comunicação

RTP15 Nov, 2017, 19:35 / atualizado em 15 Nov, 2017, 19:36 | Mundo

A proposta de lei, em suposta retaliação aos Estados Unidos, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pode conceder a Moscovo poder para designar como “agentes estrangeiros” todos os órgãos de comunicação social internacionais em atividade na Rússia, obrigando-os ainda a divulgar a origem do respetivo financiamento.



Esta legislação surge em consequência de uma disputa entre Moscovo e Washington relativa a alegadas interferências russas a favor de Donald Trump nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, em novembro de 2016.



O Governo russo tem vindo a ser acusado de ingerência no processo eleitoral dos Estados Unidos. Na sequência destas acusações, a emissora de televisão estatal russa RT foi esta semana obrigada a registar-se na América como “agente estrangeiro”.



Apesar de a acusação ser negada pelo Kremlin e considerada um ataque à liberdade de expressão, a câmara baixa do Parlamento Russo pretende impor, como resposta à acusação, restrições a alguns órgãos de comunicação estrageiros que operem na Rússia.



A proposta pode afetar os órgãos de comunicação cujo financiamento não seja de origem russa, estando sujeitos a requisitos adicionais. Se estes não foram cumpridos, seguir-se-á a suspensão da atividade.



O projeto-lei apenas diz que as autoridades russas podem designar como “agente estrangeiro” qualquer serviço de media, mas não se sabe ainda com que bases os podem selecionar.

"Agentes estrangeiros" limitados

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem criticado as medidas norte-americanas para os media russos. Todavia, não apoiou totalmente este projeto de lei.



O texto estabelece que as autoridades russas podem designar os meios de comunicação internacionais como "agentes estrangeiros", sujeitando-os aos mesmos critérios que são aplicados às organizações não governamentais financiadas externamente, de acordo com uma lei de 2012.



De acordo com essa lei, os "agentes estrangeiros" devem incluir em qualquer informação que publiquem ou transmitam ao público russo uma menção à designação de "agente estrangeiro".



Para além disso, devem solicitar a inclusão num registo governamental, enviar relatórios regulares sobre fontes de financiamento e gastos, objetivos e quem são os seus gestores, sujeitando-se ainda a inspeções por parte das autoridades russas, de forma a garantir que cumprem a lei.