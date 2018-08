Rússia prepara jogos de guerra de grande dimensão

Foto: Kazbek Basayev - Reuters

Os exercícios militares, denominados Vostok-2018, não vão ser dirigidos para nenhum outro país.







"Vai parecer Zapad-81, mas mais imponente de uma certa maneira", disse o ministro, Serguei Shoigu, referindo-se às manobras militares de 1981 na Polónia, as maiores alguma vez realizadas pela então União Soviética.



Os exercícios militares Vostok (leste) 2018 realizam-se entre 11 e 15 de setembro na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente e vão contar com a participação de unidades das forças armadas chinesa e mongol, precisou o ministro, citado pelas agências russas.



"Mais de 1.000 aviões e cerca de 300.000 militares, ou seja, praticamente todas as forças dos distritos militares Centro e Oste" vão participar nas manobras.



"Imaginem 36.000 engenhos militares a deslocarem-se em simultâneo: tanques, blindados de transporte de tropas, veículos de combate de infantaria. E tudo isso, claro, numa situação tão próxima de uma situação de combate quanto possível", disse Shoigu.



Em 2017, os exercícios Zapad (oeste) mobilizaram 12.700 militares na Rússia e na Bielorrússia, segundo Moscovo.



Segundo a NATO, esses exercícios foram minimizados por Moscovo, tendo envolvido mais de 100.000 homens.