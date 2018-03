Rússia preparada para expulsar diplomatas britânicos

Inês Geraldo - RTP16 Mar, 2018, 17:05 | Mundo

É a primeira vez que é conhecida a utilização do agente neurotóxico Novichok desde a II Guerra Mundial e Londres aponta o dedo à Rússia. Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, acusou mesmo Vladimir Putin de ter sido o responsável pelo ataque ao antigo espião Serguei Skripal, de 66 anos, que foi encontrado em estado grave num banco de um centro comercial no sul de Inglaterra.



Theresa May deu ordem de expulsão a 23 diplomatas e a Rússia defende-se das acusações, preparando-se para retaliar diplomaticamente a decisão do executivo britânico. Moscovo acusou Londres de estar perturbada pelo Brexit e de tentar criar uma onda anti-Rússia.



Questionado pelas agências internacionais sobre se haveria, de facto, expulsão de diplomatas britânicos da Rússia, Sergei Lavrov foi perentório: “É claro que vamos”. Um porta-voz do Kremlin confirmou que a expulsão pode ser anunciada muito em breve.



A juntar às críticas britânicas, Estados Unidos, França e Alemanha também pediram explicações à Rússia, com Donald Trump a afirmar que parecia que os russos eram responsáveis pelo ataque ao antigo espião.

Rússia e Reino Unido abrem investigações

Moscovo anunciou que abriu uma investigação criminal à tentativa de homicídio a Yulia Skripal, filha de Serguei Skripal, e que está aberto a cooperar com as autoridades britânicas. Apesar disso, a Rússia negou-se a dar explicações sobre a utilização do agente neurotóxico Novichok, desenvolvido pelo exército soviético.



Também foi anunciado que a morte de Nikolai Glushkov, um antigo sócio de Boris Berezovsky, no princípio desta semana também vai ser investigada. Glushkov, um exilado russo no Reino Unido, foi encontrado morto na sua casa em Londres.



Por sua vez, as autoridades britânicas anunciaram que vão investigar a morte do russo de 68 anos como um “homicídio”.



“Foi aberta uma investigação de um homicídio após haver conhecimento dos resultados da autópsia do homem de negócios russo Nikolai Glushkov, de 68 anos”, pode ler-se num comunicado da polícia metropolitana de Londres.



O mesmo comunicado explicou que a morte de Glushkov não está relacionada com a tentativa de homicídio de Sergei e Yulia Skripal, no dia 4 de março.



Skripal, um antigo coronel do Departamento Central de Inteligência russo, continua em estado crítico depois de ter sido encontrado, com a filha, no dia 4 de março, num banco, no sul do Reino Unido.

Mais de uma centena de pessoas expostas a agente neurotóxico

Foram identificadas até hoje mais 130 pessoas que foram expostas ao agente neurotóxico usado para envenenar Sergei e Yulia Skripal, na região de Salisbury, no sul de Inglaterra. No entanto, garantem que nenhum apresenta sintomas relacionados com o Novichok.



Os novos dados foram confirmados pelo inspetor-chefe adjunto da polícia de W iltshire que confirmou que todas as pessoas foram contactadas para garantir como estava o estado de saúde das mesmas.



“Nenhuma delas desenvolveu qualquer sintoma que indique que estiveram em contacto com o agente”, acrescentou o inpestor. Paul Mills também deu a garantia que a magnitude da investigação “não têm precedentes”.



Os serviços de saúde britânicos também fizeram declarações sobre o sucedido e esclareceram que apenas Sergei e Yulia Skripal apresentam sintomas próprios de quem foi envenenado com o agente neurotóxico.



Como aviso à população, as autoridades de saúde britânicas explicaram que o perigo de contágio para os cidadãos é baixo.





C/ Agências