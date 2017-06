Rússia procura confirmar morte de líder do Estado Islâmico

RTP 16 Jun, 2017, 09:57 / atualizado em 16 Jun, 2017, 09:58 | Mundo

“De acordo com as informações que estamos a tentar confirmar por diversos canais, o dirigente do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi estaria numa reunião e foi eliminado no bombardeamento”, indicou o Ministério num comunicado publicado na agência estatal de notícias Sputnik.



O raid aéreo russo decorreu no dia 28 de maio, perto de Raqa, na Síria, e teve como alvo uma reunião do conselho militar do Estado Islâmico. A Rússia avança que nessa reunião estariam altos dirigentes, 30 comandantes e quase 300 soldados do grupo radical. Os Estados Unidos foram previamente informados do ataque aéreo.



Depois de um voo de reconhecimento de um drone, os aviões russos efetuaram o ataque aéreo durante a madrugada.



As forças russas procuram agora confirmar se, de facto, Baghdadi foi morto nessa reunião, já que tem havido ao longo do tempo vários relatos da eliminação do fundador do grupo Estado Islâmico.



A única aparição pública de Baghdadi, 46 anos, desde a criação do califado do Estado Islâmico foi num vídeo em junho de 2014, em que proferia um sermão em Mossul, depois de o EI ter controlado a cidade. O seu paradeiro tem sido desconhecido desde então.



Desde aí, o grupo radical tem vindo a perder território e tem estado sob pressão dos ataques militares das forças russas, bem como da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.



A coligação internacional afirma não poder confirmar a informação russa de que Baghdadi possa ter sido eliminado, avança a agência Reuters.



Em março, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson afirmou que quase todos os altos apoiantes de Baghdadi tinham sido mortos e que seria uma “questão de tempo” até que o próprio líder enfrentasse esse mesmo destino.



Rami Abdulrahman, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, tem dúvidas sobre a eventual eliminação de Baghdadi, já que as suas fontes apontam para que o líder do grupo estivesse noutra zona da síria no final de maio.



c/ agências internacionais