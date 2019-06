Rússia promete ajuda ao crescimento de África e agradece apoio diplomático

Lusa21 Jun, 2019, 12:16 | Mundo

"A Rússia e os países africanos têm ligações muito antigas", que remontam à luta anticolonial e contra o `apartheid`, afirmou Medvedev, em Moscovo, intervindo nos encontros anuais do Afreximbak, o banco pan-africano com sede no Cairo que tem como principal foco o financiamento e promoção do comércio e investimento no continente.

Depois de um decréscimo da presença russa em África, nos anos 1990, a Federação Russa tem investido no continente, procurando aliados no contexto da globalização económica, explicou o chefe do Governo russo, que quer uma diversificação dos parceiros internacionais para diminuir a sua própria dependência em relação aos preços das matérias-primas.

A Rússia e África são "imensamente ricos" e concentram "metade dos recursos do planeta", mas não rentabilizam de forma eficaz essa riqueza em matérias-primas, reconheceu o primeiro-ministro russo, que agradeceu o apoio diplomático de muitos países africanos, num contexto em que Moscovo tem vindo a ser atacada por ingerência em assuntos de outros Estados.

"África tem-se distanciado de muitos dos ataques antirrussos. E estes têm sido muitos", afirmou Medvedev, recordando, em contrapartida, o apoio da Rússia ao comércio multilateral e à "representação dos países em desenvolvimento nas organizações internacionais".

"As empresas russas estão a participar no esforço de desenvolvimento" do continente e "temos de ter um sincero compromisso", de parte a parte, no sentido de reforçar essa parceria de iguais, explicou o primeiro-ministro russo.

Na área da educação, a Rússia tem 17 mil estudantes africanos a estudar no país mas Moscovo quer "atingir mais nos próximos anos".

Por seu turno, Bennedict Oramah, presidente do Afreximbank, elogiou o apoio da Rússia e o seu respeito pela autonomia dos Estados africanos.

"A parceria que queremos está fundada no mútuo respeito e confiança", procurando contrariar as relações económicas herdadas pelo colonialismo que mantiveram o continente "na dependência das matérias-primas".

"A Rússia pode trazer investimento crítico" na área da ciência, tecnologia, infraestruturas e agroindústria, exemplificou o banqueiro.

Moscovo acolhe esta semana os encontros anuais do Afreximbank depois de a Rússia ter entrado no lote de acionistas do banco, em 2017, e num momento em que o Kremlin quer reforçar o comércio externo com África, um continente que tem assistido a uma presença crescente da China.

Três semanas depois de ter entrado em vigor o acordo de livre-comércio continental, que inclui 24 países, o Afreximbank discute a diminuição das barreiras alfandegárias no contexto global e apela à abertura para combater o crescente nacionalismo.