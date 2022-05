Rússia prossegue combates no Donbass enquanto redefine estratégias

Moscovo está também a ter dificuldade em repor o material de combate perdido e em motivar as suas tropas para o combate.



Do lado ucraniano, a utilização do equipamento pesado de artilharia fornecido pelos países da NATO tem estado a marcar a diferença.



Depois de perder Kharkiv, a Rússia parece estar a redefinir estratégias. Os combates prosseguem no Donbass,



A análise da enviada da RTP a Kiev, Cândida Pinto.