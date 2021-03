Rússia quer fabricar a vacina Sputnik V em Espanha

No entanto, a porta-voz da AEMPS garante que não tem conhecimento de acordos fechados, ou se foram encontrados locais adequados, e a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde terá de dar autorização para que para que se possa fabricar produtos biológicos, o que ainda não aconteceu.

A Sputnik V está a ser utilizada em 42 países, entre os quais Hungria, Eslováquia e República Checa, e é 92 por cento eficaz no combate à Covid-19 .

Em Espanha existem acordos para a produção de vacinas da Moderna (nas fábricas da Rovi) e AstraZeneca (da Insud). E estão em processos de aprovação a vacina da Janssen (nas instalações do Reig Jofre) e da Novavax (na Biofabri).Contudo, o regulador italiano ainda necessita de aprovar o acordo para que a produção avance

Um dos requisitos impostos por Bruxelas para aprovar, comprar e distribuir vacinas entre os seus Estados–membros é que tenham capacidade de fabricação em solo europeu.





No entanto, resta saber se a capacidade de produção é suficiente para cobrir as necessidades reais da União Europeia. Moscovo anunciou em janeiro que estava disponível para entregar 100 milhões de doses de vacinas à Europa durante o segundo trimestre do ano. Mas, segundo dados do site Our World in Data, na Rússia apenas foram administradas 6,7 milhões de vacinas.

O ministro da Indústria afirmou que nenhuma empresa francesa assinou um contrato para produzir a vacina russa.“Não sejamos enganados pela China e pela Rússia, regimes com valores menos invejáveis que os nossos, quando insinuam operações muito limitadas, mas amplamente divulgadas para fornecer vacinas a outros países”, acusou Charles Michel.Segundo o presidente do Conselho Europeu, "a Rússia e a China administram metade das doses por 100 habitantes do que a União Europeia".