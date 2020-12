Rússia quer limitar acesso a redes sociais norte-americanas

Os autores das duas propostas de lei argumentam que recentes infrações cometidas pelo YouTube e pelo Facebook vieram demonstrar a necessidade de nova legislação. Os opositores destas propostas temem, porém, que as mesmas aumentem a ingerência russa na Internet e que passe a haver no país um controlo semelhante ao existente na China.



Caso venha a ser aprovada, a primeira proposta apresentada à câmara baixa da Assembleia Federal permitirá à Rússia restringir o acesso ou bloquear totalmente websites. O projeto de lei surge depois de queixas por parte de órgãos de comunicação de que as suas contas estavam a ser discriminadas pelo Twitter, Facebook e YouTube.



Essa “discriminação” refere-se ao facto de, em agosto, o Twitter ter começado a rotular as contas de vários órgãos de comunicação russos de “media afiliados ao Estado”, fazendo o mesmo às contas de alguns dos funcionários dessas entidades e também às de membros do Governo.



Já a segunda proposta de lei poderá vir a permitir à Rússia passar multas avultadas a fornecedores de serviços de Internet e a websites caso estes não removam conteúdo banido pelas autoridades. O valor das multas poderá variar entre dez a 20 por cento da faturação do ano anterior obtido em território russo.



A proposta estabelece como valor máximo de multa quase 90 mil euros para a primeira vez que um website se recuse a eliminar conteúdos que contenham apelos a “atividade extremista”, “informação sobre drogas recreativas” ou “abuso sexual de crianças”.



Segundo os autores dessa proposta, o YouTube, o Twitter, o Facebook e o Instagram falharam repetidamente em remover centenas de páginas com conteúdos proibidos de acordo com a legislação russa.



O YouTube tem assumido um papel essencial para opositores do Kremlin que dizem ter sido proibidos de assistir aos canais públicos de televisão e que, por isso, recorrem frequentemente a essa plataforma.



Apesar de ainda precisarem de ser aprovadas pela câmara alta da Assembleia Federal e assinadas pelo presidente Vladimir Putin, é provável que as propostas se transformem brevemente em lei.