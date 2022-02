Rússia reitera que não quer Ucrânia na NATO

A Rússia nega qualquer intenção bélica para com o território vizinho da Ucrânia. Mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a segurança interna, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte.