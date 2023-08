Rússia reivindica destruição de centro de decisão das forças ucranianas

"Esta noite, as Forças Armadas russas atacaram um centro de decisão do exército ucraniano com armas de longo alcance e alta precisão", disse o porta-voz militar russo Igor Konashenkov, sem especificar o alvo.

O porta-voz disse que o ataque foi bem sucedido e o alvo foi destruído, segundo a agência espanhola EFE.

As autoridades ucranianas denunciaram ataques de mísseis russos contra Dnipro (sudeste), que atingiram uma infraestrutura de transportes e instalações privadas em vários setores económicos, incluindo a agricultura.

Dnipro é uma das principais cidades industriais da Ucrânia e serve de centro logístico para as forças armadas do país devido às boas ligações e relativa proximidade da frente de guerra.

As forças armadas ucranianas disseram num comunicado que prossegue a ofensiva a sul da cidade de Bakhmut (leste) e na direção de Melitopol (sul), ambas ocupadas pela Rússia.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, deu conta de combates em curso na zona de Kupyan (região de Karkhiv, leste), "onde o inimigo não para de tentar avançar".

"Continua a levar a cabo numerosos ataques, tentando atingir as infraestruturas" ucranianas, afirmou nas redes sociais, citada pela agência local Ukrinform.

Segundo Malyar, a Rússia "está a planear o reagrupamento e a substituição das tropas" na zona de Kuyan.

"Também estão a decorrer combates na direção de Bakhmut [região de Donetsk, leste], o inimigo está constantemente a atacar, utilizando veículos blindados e aviação", referiu.

A vice-ministra acrescentou que as tropas russas estavam a tentar impedir o avanço ucraniano "a qualquer custo", mas que as forças ucranianas estavam a avançar gradualmente.

Também hoje, os serviços secretos militares ucranianos anunciaram uma operação-relâmpago na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, para içar a bandeira nacional no dia da independência do país.

As informações divulgadas pela Ucrânia e pela Rússia sobre o curso da guerra iniciada com a invasão russa de 22 de fevereiro de 2022 não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.

Desde o início da guerra, a Rússia declarou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Kiev exige a retirada das tropas russas de todo o território da Ucrânia, incluindo da Península da Crimeia.

A Ucrânia tem em curso uma contraofensiva desde junho, mas os dirigentes ucranianos têm admitido avanços lentos e conquistas modestas.

Os aliados ocidentais têm fornecido armamento a Kiev e decretado sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo para financiar o esforço de guerra.