Rússia rejeita mediação da OSCE para desescalar tensões

A nova plataforma chama-se "Diálogo Renovado sobre Segurança na Europa" e é uma iniciativa do atual presidente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Zbigniew Rau.

"É imperativo que, através da diplomacia e do diálogo, encontremos uma maneira de desescalar", disse Rau, acrescentando que a Europa está num momento "crítico", já que o risco de "uma guerra é maior agora do que em qualquer outro momento nos últimos 30 anos".

O representante da Rússia na OSCE, Alexander Lukashevich, criticou a iniciativa da Polónia - país que integra a NATO e que ofereceu armas à Ucrânia, mantendo relações tensas com Moscovo - como "mal concebida" e disse que o seu país prefere o diálogo direto com a NATO e com os Estados Unidos.

"A nossa posição permanece inalterada: devemos concentrar-nos num diálogo com os Estados Unidos e com os países membros da NATO, com os quais tentamos conseguir garantias de segurança juridicamente vinculativas, de longo prazo", explicou o diplomata russo, num comunicado citado pela agência noticiosa TASS.

"Na ausência de progresso nesses campos, uma conversa na OSCE não trará resultados. Além disso, a OSCE não é capaz de negociar acordos juridicamente vinculativos", acrescentou Lukashevich.

A OSCE é um fórum multilateral nascido na Guerra Fria para facilitar o diálogo entre os blocos e é a única organização do mundo, para além da ONU, em que Rússia, Ucrânia, EUA e países da União Europeia (UE) se sentam na mesma mesa.

O novo mecanismo de diálogo, cuja primeira sessão teve lugar hoje em Viena, pretende utilizar todo o potencial da OSCE como plataforma para a troca de ideias no contexto de crescentes tensões e perante o risco de uma escalada de conflito na Europa.

O Ocidente acusa a Rússia de se preparar para invadir a Ucrânia, um país já dilacerado por uma guerra civil no leste entre as forças de Kiev e separatistas pró-russos apoiados por Moscovo, apesar dos desmentidos do Kremlin.

A Rússia exige garantias de segurança dos Estados Unidos e da NATO, incluindo a exclusão da Ucrânia e da Geórgia da adesão à Aliança Atlântica, bem como a retirada das tropas desta organização do leste europeu.

Estas exigências foram rejeitadas pelos EUA, União Europeia e NATO, que defendem que cada Estado pode escolher a sua política externa de forma soberana e argumentam que a Rússia não pode exigir a manutenção de uma esfera de influência na Europa.

O chefe da diplomacia polaca disse que, apesar da rejeição inicial da Rússia à sua proposta, está "otimista" de que a Rússia acabará por participar nesta plataforma e que, em breve, viajará até Moscovo para discuti-la com seu homólogo russo, Sergei Lavrov.

Os Estados Unidos apoiaram a iniciativa e a subsecretária de Estado, Wendy Sherman, reiterou que "a OSCE é um fórum fundamental para discutir preocupações sobre forças militares convencionais, resolução de conflitos e construção de confiança".