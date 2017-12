Partilhar o artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1 Imprimir o artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1 Enviar por email o artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1 Aumentar a fonte do artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1 Diminuir a fonte do artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1 Ouvir o artigo Rússia restabelece contacto com satélite angolano Angosat-1

Tópicos:

Angosat, Cosmódromo Baikunur Cazaquistão,