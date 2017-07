Rússia retalia perante diploma de sanções de Washington

RTP 28 Jul, 2017, 13:07 / atualizado em 28 Jul, 2017, 13:12 | Mundo

Com esta medida, o número de trabalhadores na embaixada norte-americana em Moscovo fica reduzido a 455, o mesmo que a Rússia tem em Washington. Foram também apreendidas propriedades usadas por diplomatas dos Estados Unidos.O Kremlin negou sempre qualquer tipo de interferência no processo eleitoral norte-americano.



Estas sanções surgem depois de anterior Administração de Barack Obama ter apreendido duas propriedades utlizadas pelos russos nos Estados Unidos e ter expulsado 35 diplomatas, em resposta aos supostos ataques informáticos ao Partido Democrático e à campanha de Hillary Clinton.



O Ministério das Relações Externas da Rússia disse que “os Estados Unidos estão, teimosamente, a dar passos grosseiros anti-Rússia, com o pretexto de um ataque russo completamente fictício aos seus assuntos internos”.



A expulsão de diplomatas russos por parte dos Estados Unidos “viola claramente a Convenção de Viena em relação às relações diplomáticas”, acrescentou o Ministério.



As agências de informações norte-americanas acreditam que a Rússia tentou “comandar” as eleições presidenciais a favor de Donald Trump.