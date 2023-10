Rússia sem reação à atribuição do Nobel da Paz a ativista iraniana

"Não, não temos reação", disse o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitry Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

O Prémio Nobel da Paz 2023 foi hoje atribuído à ativista iraniana Narges Mohammadi pela sua "luta pelas mulheres do Irão contra a opressão", anunciou o Comité Nobel Norueguês.

Segundo o comité, a escolha desta ativista, vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, deveu-se também ao combate para "promover os direitos humanos e a liberdade de todos".

O prémio da paz deste ano pretende reconhecer "as centenas de milhares de pessoas que, no ano passado, se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime teocrático do Irão contra as mulheres", explicou o comité norueguês.

Entre as reações já divulgadas conta-se a do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, cuja porta-voz afirmou que o prémio "destaca a coragem e a determinação das mulheres do Irão e como estas inspiram o mundo", e a da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, segundo quem Narges Mohammadi, continua, mesmo estando em prisão, a lutar pela "liberdade, democracia e igualdade".

Também o diretor do Instituto de Oslo de Investigação para a Paz, Henrik Urdal, reagiu ao anúncio do Comité Norueguês de Oslo, considerando que a escolha do Nobel da Paz de 2023 representa "uma enorme vitória para os direitos das mulheres no Irão", enquanto o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, felicitou a ativista, destacando a sua "bravura" na defesa dos direitos das mulheres no Irão.

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou-se com a atribuição do Nobel da Paz por considerar que reconhece "a luta corajosa" das mulheres do Irão que "desafiam a opressão"