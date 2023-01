Rússia substitui comandante das tropas em território ucraniano

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo, considerou que a nomeação de Guerasimov é explicada por um "alargamento das missões" a cumprir e pela necessidade de "maior interação" entre as componentes do exército.



"O aumento do nível de comando da operação especial [na Ucrânia] está ligado a um alargamento do âmbito das missões a realizar, à necessidade de uma maior interação entre os componentes das forças armadas", declarou o Ministério.



Valeri Guerasimov, 67 anos, terá como adjuntos os generais Sergei Surovikin, Oleg Salioukov e Alexei Kim.



Surovikin tinha sido nomeado comandante das tropas na Ucrânia em outubro para corrigir a situação do exército russo, que sofria reveses diante das ofensivas ucranianas nas regiões de Kharkiv (nordeste) e Kherson (sul).



Foi Sergei Surovikin em particular quem propôs e organizou a retirada das forças russas da cidade de Kherson no início de novembro, um grande revés para o Kremlin.



Desde então, as frentes de combate estabilizaram-se de forma geral, exceto na área de Bakhmut, na região de Donetsk (leste), cidade que o exército russo e o grupo paramilitar Wagner tentam há meses conquistar, apesar da forte resistência ucraniana.



Diante dessas dificuldades no terreno, o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a mobilização de 300.000 reservistas e uma campanha de destruição das infraestruturas energéticas ucranianas.



A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,9 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.



A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.



A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.952 civis mortos e 11.144 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.