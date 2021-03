Rússia tentou interferir nas eleições de 2020, Biden diz que Moscovo "vai pagar"

O relatório conhecido na terça-feira, divulgado pelo gabinete da diretora Nacional de Inteligência, Avril Haines, conclui que o Kremlin procurou interferir nas eleições presidenciais nos Estados Unidos com a ajuda de figuras próximas ao Presidente Donald Trump.





“Ele vai pagar um preço, verá em breve”, afirmou o atual inquilino da Casa Branca, sem entrar em detalhes. Em entrevista à ABC News , em reação a estas conclusões, o Presidente norte-americano, Joe Biden, prometeu consequências.





Ainda assim, Joe Biden admitiu que há dossiers em que os dois países poderão cooperar. “Há áreas em que é do nosso interesse mútuo trabalharmos em conjunto”, nomeadamente na renovação do acordo nuclear START.





“Eu conheço-o relativamente bem. (…) De acordo com a minha experiência, o mais importante ao lidar com líderes estrangeiros é conhecer o outro sujeito”, disse Joe Biden nesta entrevista.





Questionado pelo jornalista da ABC sobre se considera o homólogo russo “um assassino”, Biden respondeu: “Sim”.



Interferência indireta





A CNN realça esta quarta-feira que a maior ameaça à democracia norte-americana “vem de dentro”. “O candidato que Moscovo ajudou a vencer as eleições de 2016 tornou-se, quatro anos depois, na principal força destrutiva para a democracia dos Estados Unidos”, acrescenta o jornalista Stephen Collinson num artigo de análise.

De forma indireta, para além da Rússia, também o Irão procurou influenciar o resultado das eleições, revela o relatório dos serviços secretos norte-americanos. Por sua vez, a China também considerou essa hipótese, mas acabou por não tentar interferir no escrutínio, tendo considerado que os esforços não surtiriam efeito, revela o documento.

De forma indireta,, revela o relatório dos serviços secretos norte-americanos. Por sua vez, a China também considerou essa hipótese, mas acabou por não tentar interferir no escrutínio, tendo considerado que os esforços não surtiriam efeito, revela o documento.





Não obstante as tentativas de interferência por via de figuras próximas de Trump, o relatório concluiu que nenhuma potência estrangeira tentou influenciar a contabilização de votos ou a própria infraestrutura eleitoral.







O relatório desclassificado não explica como é que os investigadores chegaram às suas conclusões sobre as movimentações russas nas eleições de 2020, mas asseguram com grande segurança que houve um envolvimento de Vladimir Putin neste processo.



Ligações à Ucrânia





Em concreto, o relatório evidencia a existência de uma ligação direta entre o Presidente Vladimir Putin e o legislador ucraniano Andrii Derkach, um elemento próximo de Moscovo a atuar no país vizinho, de acordo com os Estados Unidos. O documento conclui que o esforço principal por parte da Rússia foi no sentido de criar uma narrativa sobre ligações da família Biden a corrupção na Ucrânia.







De recordar que o primeiro processo de destituição de que Trump foi alvo teve origem num telefonema entre o então Presidente norte-americano e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em julho de 2019, em que Trump pediu ao Presidente da Ucrânia que investigasse Joe Biden e o filho, Hunter Biden, prometendo em troca oferecer ajuda militar ao país.







Naquela altura, Joe Biden já se afigurava como um dos principais candidatos do Partido Democrático e, consequentemente, possível adversário de Trump nas eleições do ano seguinte.





Em 2019 e 2020, Andrii Derkach colaborou estreitamente com o advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, para disseminar desinformação precisamente aquando do primeiro impeachment do ex-Presidente norte-americano.







O relatório agora divulgado não menciona diretamente Rudy Giuliani, mas faz diversas referências a Derkach: “Um elemento-chave da estratégia de Moscovo foi o uso de elementos ligados aos serviços de inteligência russos para limpar as narrativas de influência - incluindo alegações enganosas ou infundadas contra o Presidente Biden - por meio de organizações de media dos EUA, funcionários dos EUA e indivíduos norte-americanos proeminentes, alguns dos quais próximos do ex-Presidente Trump e da sua Administração”.





Ainda que este relatório tenha sido desclassificado pela Administração Biden – Avril Haines foi nomeada pelo atual Presidente – o documento tem por base trabalho que foi realizado pelos investigadores também durante a Administração Trump.







De notar ainda que as autoridades norte-americanas antecipam novas tentativas de interferência estrangeira em eleições nos Estados Unidos nos próximos anos. “A influência maligna vinda do estrangeiro é um desafio persistente que o nosso país enfrenta. Esses esforços de adversários dos Estados Unidos procuram exacerbar as divisões e minar a confiança nas nossas instituições democráticas”, sublinha a diretora Nacional de Inteligência, Avril Haines, em comunicado.