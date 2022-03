Rússia terá destruído armamento fornecido pelo Ocidente à Ucrânia

A Rússia destruiu um depósito de armas no oeste da Ucrânia, onde estaria algum do material de guerra alegadamente fornecido pelo Ocidente. Moscovo tenta cercar as forças ucranianas no leste, entre Kharkiv e Mariupol, mas estará a perder o controlo de várias cidades nas imediações de Kiev.