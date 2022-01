Rússia-Ucrânia. NATO diz ter cinco mil militares a postos para "proteger os seus aliados"

“Apelamos mais uma vez à Rússia que alivie imediatamente a tensão. A NATO acredita firmemente que as tensões e desacordos devem ser resolvidos através do diálogo e da diplomacia”, começou por dizer o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg.



O responsável garantiu ainda que a NATO “está preparada para ouvir as preocupações russas”, incluindo “o direito de todas as nações de escolherem os seus acordos de segurança”.



“A NATO é uma aliança de defesa e não vai procurar confrontos”, explicou Stoltenberg, mas a entidade “vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os seus aliados” e irá permitir que outros países, incluindo a Ucrânia, se candidatem para se tornarem seus membros.



“Apesar de estarmos à espera de uma boa solução, estamos preparados para o pior”, declarou o secretário-geral, adiantando que a Aliança Atlântica “aumentou a prontidão das suas forças”.



Segundo Stoltenberg, cinco mil militares estão à disposição da NATO para serem destacados “numa questão de dias”. “Temos planos preparados que podem ser executados com muito pouca antecedência”, afirmou.



A NATO e os Estados Unidos enviaram esta quarta-feira à Rússia as suas respostas escritas às exigências feitas por Moscovo, nomeadamente a do não alargamento da NATO à Ucrânia e à Geórgia, assim como a retirada das forças e armamentos dos países do leste europeu que aderiram à aliança após 1997.



O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros anunciou esta quarta-feira que o embaixador norte-americano John Sullivan fez chegar ao Kremlin a resposta dos Estados Unidos.



Washington acredita que uma invasão russa à Ucrânia está na iminência, tendo em conta o envio de milhares de soldados por Moscovo para a fronteira ucraniana nas últimas semanas. O Executivo russo nega essa intenção, mas apresentou condicionantes à redução da escalada de tensões com o país vizinho.



(em atualização)