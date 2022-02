Rússia-Ucrânia. Putin vai reconhecer independência dos territórios separatistas

O Kremlin anunciou esta segunda-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, vai reconhecer, em breve, a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. A União Europeia já prepara sanções. Entretanto, Kiev avançou que dois soldados e um civil morreram em bombardeamentos das forças separatistas na região de Donetsk, no leste do país. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos.

18h59 – Portugal mantém aberta embaixada em Kiev, garante Augusto Santos Silva



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia prometeram hoje 1.200 milhões de euros à Ucrânia em apoios extraordinários, além de disponibilizarem educação militar.



Em Bruxelas, o MNE português, Augusto Santos Silva, garantiu que Portugal vai manter aberta a embaixada em Kiev.



Já questionado sobre eventuais sanções financeiras à Rússia, o ministro português vincou: "A nossa posição é muito simples e é a de sempre e nós não usamos a figura das sanções preventivas, nós tomamos medidas quando elas são necessárias e tomamos medidas restritivas quando são indispensáveis, devidamente ancoradas e fundamentadas juridicamente".



"Tomamos medidas em reação a factos e não em prevenção", acrescentou, ressalvando ainda assim que o "trabalho técnico continua", sendo que "a decisão política será tomada se e quando os acontecimentos justificarem essa tomada de decisão".



"Qualquer agressão militar da Rússia à Ucrânia terá como resposta imediata um pacote de sanções económicas muito duras da parte da UE", reforçou ainda.

18h52 - UE sancionará reconhecimento russo da independência de regiões separatistas



A União Europeia está pronta para impor sanções se Moscovo reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e insta o presidente russo, Vladimir Putin, a não o fazer, anunciou o chefe da diplomacia europeia.



"Partimos do princípio de que o presidente Putin não o fará, mas, se o fizer, colocarei o pacote de sanções na mesa dos ministros" europeus, advertiu Josep Borrell, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.



Entretanto, a ONU instou "todas as pessoas envolvidas a evitarem qualquer decisão ou ação unilateral que possa atentar contra a integridade territorial da Ucrânia", declarou hoje o seu porta-voz, inquirido sobre um eventual reconhecimento por Moscovo da independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk.



"Sublinhamos o nosso apelo para o fim imediato das hostilidades, para a máxima contenção por todas as partes, a fim de evitar qualquer ação e declaração que agrave ainda mais as tensões", disse também Stéphane Dujarric, defendendo que todos os diferendos devem "ser abordados através da diplomacia".







18h45 - Dois soldados e um civil mortos em Donetsk por bombardamento de separatistas

Kremlin anuncia reconhecimento de territórios separatistas

Dois soldados e um civil morreram em bombardeamentos das forças separatistas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciaram hoje as autoridades locais.Segundo a polícia nacional ucraniana, dois soldados morreram e outros três ficaram feridos na aldeia de Zaïtsevé e um quarto soldado ficou ferido na localidade de Vodiané, em Donetsk, no leste da Ucrânia.A vítima civil, um homem de 52 anos, foi morto na aldeia de Novolouganské, na região de Donetsk, onde o bombardeamento também provocou um corte de eletricidade e no aquecimento e danificou um gasoduto, disse o governador Pavlo Kyrylenko na sua conta na rede social Facebook.As mortes acontecem num clima de escalada de tensão no leste da Ucrânia, onde se confrontam as forças ucranianas contra as forças separatistas pró-Rússia apoiadas por Moscovo.A Presidência russa anunciou esta segunda-feira que o país irá reconhecer a independência dos territórios separatistas no leste da Ucrânia."Um decreto nesse sentido será assinado em breve", disse a Presidência russa, de acordo com uma fonte do Kremlin, que acrescentou que Putin informou o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, mediadores do conflito no leste da Ucrânia, desta decisão, tendo estes reagido expressando a sua "deceção".Vladimir Putin já tinha anunciado, horas antes, que iria decidir hoje sobre o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, apesar das ameaças de retaliação por parte dos países ocidentais, se o Presidente russo tomasse essa decisão.