Rússia-Ucrânia. Reino Unido envia 350 fuzileiros navais para a Polónia

Numa altura em que aumentam as tensões entre a Rússia com o Ocidente, por causa da ameaça de invasão à Ucrânia, o Reino Unido anunciou que vai enviar mais 350 fuzileiros navais para a Polónia, num plano de contingência e mostrando um “espírito de solidariedade” entre os países.







o país está preparado para “ir mais longe” e enviar até navios de guerra para o sudeste europeu, caso seja necessário. Num artigo escrito para o Times , e publicado na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico declarou que





Boris Johnson alertou mesmo Vladimir Putin quanto aos riscos de uma invasão da Ucrânia, garantindo que

Como anunciou o ministro britânico da Defesa, os adicionais 350 militares vão juntar-se aos 100 engenheiros do exército britânico que foram enviados anteriormente para a Polónia para lidar com o afluxo de migrantes na fronteira polaca com a Bielorrússia - um país aliado da Rússia.







Segundo Bem Wallace, trata-se de "mostrar que podemos trabalhar juntos e enviar um forte sinal de que o Reino Unido e a Polónia estão lado a lado" contra um ataque russo.





The UK 🇬🇧 and Poland 🇵🇱 have a long history as defence partners and @NATO Allies.



Defence Secretary @BWallaceMP met @Poland_MOD Minister @mblaszczak for talks about our response to the build-up of Russian forces on the border with #Ukraine and the impact for European security. pic.twitter.com/GDHV40YxuB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2022



As forças militares britânicas vão, assim, cooperar com o exército polaco paraexplicou o homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, numa conferência de imprensa conjunta em Londres.

Esta cooperação militar foi acordada bilateralmente, de forma independente das estruturas da NATO, alguns dias depois de os Estados Unidos terem anunciado que também iam enviar 1.700 militares paraquedistas para a Polónia.



Dissuasão política

O anúncio do destacamento surge no meio de receios crescentes de que a Rússia se esteja a preparar para invadir a Ucrânia, com o Ocidente a acusar o presidente russo de concentrar mais de 100 mil soldados na fronteira entre os dois países e 30 mil para a vizinha Bielorrússia. A Rússia nega ter qualquer intenção de invadir o país, mas exigiu garantias de segurança do Ocidente, incluindo que a Ucrânia nunca será autorizada a aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).



Na segunda-feira, após o encontro com Wallace em Londres, o ministro polaco da Defesa afirmou que se pretendia que o destacamento ocorresse “o mais rápido possível” e que as tropas fossem colocadas “a leste do rio Vístula”, que atravessa o coração do país – uma vez que a Polónia faz fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia a leste.



"A Polónia e o Reino Unido devem realmente tomar todas as decisões necessárias para deter o potencial agressor”, acrescentou Błaszczak.



Os receios de uma possível invasão começaram a aumentar quando a Rússia enviou milhares de soldados para a Bielorrússia para exercícios militares – o que os EUA e o Reino Unido receiam que esteja a preparar-se para ser uma base para uma invasão à Ucrânia.



Londres e Varsóvia decidiram, então, cooperar numa política de dissuasão à Rússia para evitar a potencial invasão à Ucrânia.



"A experiência histórica mostra claramente: apenas uma política definitiva de dissuasão impede a atitude agressiva da Rússia. Historicamente falando, há muitos exemplos de como uma política de submissão apenas encorajou o agressor", disse Błaszczak.



Já Ben Wallace aludiu à natureza defensiva da Aliança Atlântica para considerar que uma agressão russa na Ucrânia seria contraproducente para Moscovo, uma vez que levaria a "mais NATO, que é precisamente o que o Presidente Putin não quer". O ministro britânico assegurou ainda que a NATO não pretende usar táticas de “dividir para governar” contra Moscovo.



“A NATO é uma aliança defensiva. Não representa nenhuma ameaça para a Rússia. É um mecanismo de autodefesa entre os nossos aliados. É para isso que existe. Ninguém quer dividir e governar a Rússia”.

Diplomacia necessária

Depois do anúncio, na segunda-feira, o Partido Trabalhista saudou o destacamento de militares britânicos, frisando, no entando, que “O partido britânico pediu ainda aos ministros que revertam a decisão de reduzir cerca de 9.500 militares nas Forças Armadas do Reino Unido.afirmou no Parlamento o secretário de Defesa, John Healey.Já estão na Polónia 250 militares britânicos, 150 dos quais incluídos numa força de proteção multinacional da NATO e mais 100 engenheiros que ajudam Varsóvia a fortalecer as fronteiras com a Bielorrússia. “Nos próximos dias” serão, então, enviados mais 350 fuzileiros navais reais.Prevê-se, agora, qJens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, disse numa conferência de imprensa em Bruxelas, concluiu.