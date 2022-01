Rússia-Ucrânia. UE pronta para sanções "pesadas", mas vai primeiro tentar via diplomática

"O nosso objetivo é muito simples: evitar um conflito armado no leste da Europa, um conflito armado na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia", começou por frisar Augusto Santos Silva, lembrando que a tensão entre as duas partes "está a evoluir negativamente desde 2014".O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou claro que, para já, a União Europeia está a tentar resolver o problema por via diplomática. "Estamos longe de considerar que esteja esgotada a via política e diplomática. Pelo contrário, ela está em curso e deve ser prosseguida", afirmou."Há um trabalho em curso. Os Estados Unidos responderão por escrito, como solicitado pela Rússia, possivelmente ainda esta semana, às propostas apresentadas pela Rússia em dezembro passado, e o mesmo fará a NATO", avançou o MNE.Caso esta via falhe, porém, a União Europeia está preparada para avançar com sanções. "Qualquer agressão contra a Ucrânia, qualquer violação por parte da Rússia da soberania e da integridade territorial da Ucrânia terá uma consequência pesada porque motivará uma resposta" em termos políticos e económicos por parte da UE, sublinhou Augusto Santos Silva."Nós estamos preparados para essa resposta", insistiu o ministro, acrescentando que "devemos todos comprometer-nos para evitar qualquer escalada" e para "tomar medidas que desanuviem a atual situação que se vive na e em redor da Ucrânia"."Temos de compreender todos que a inviolabilidade das fronteiras, a soberania e a integridade territorial dos Estados, a proibição da ameaça do uso da força ou o uso da força e o direito soberano de cada Estado de escolher as suas próprias alianças e parceiros de segurança, são direitos que estão estabelecidos há muito e que estão consagrados na arquitetura de segurança europeia".

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu ainda que "nós, europeus, apoiamos a Ucrânia, que tem, neste momento, a sua economia e a sua situação financeira muito prejudicada pela crise que se vive e pelas atitudes agressivas da Rússia".