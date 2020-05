Rússia ultrapassa os 300 mil contagiados por Covid-19

O Governo da Rússia, com o primeiro-ministro Mikhail Mishústine recuperado depois da Covid sofrida, afirma ter alcançado uma fase de estabilização, ao registar o primeiro dia em que o número diário dos recuperados ultrapassa o dos infetados e dos mortos.



No meio do regime de máscaras e luvas, pequenas e médias empresas estão a retomar as atividades, com as expetativas para a próxima época de férias.