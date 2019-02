Rússia vai abandonar acordo nuclear dentro de seis meses

RTP06 Fev, 2019, 19:12 | Mundo

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou na passada semana que os EUA iriam abandonar o tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio a não ser que a Rússia concordasse com os seus termos dentro de 180 dias.



A Administração Trump alega que a Rússia tem violado os termos do documento desde 2014, mas Moscovo já rejeitou as acusações. Sergey Lavrov considerou que estas “não têm fundamento” e deixou claro que Vladimir Putin decidiu retirar-se do acordo em resposta à posição norte-americana.



“Os americanos suspenderam a sua participação neste Tratado, nós fizemos o mesmo”, declarou. “Dentro de um período de seis meses (…) o acordo deixará de funcionar”.



O tratado, assinado em dezembro de 1987 para proibir o lançamento de mísseis que tenham um alcance de entre 500 a 5.500 quilómetros desde o solo, tem desde então representado uma garantia de segurança para a Europa.



“Estamos a ir numa direção que não tínhamos seguido nos últimos 40 anos, na qual não existirá controlo sobre os limites de utilização de armas nem regras que, até agora, temos seguido”, referiu Lynn Rusten, antigo membro do Conselho de Segurança Nacional norte-americano. “Isso é muito perigoso”, acrescentou.

Rússia e EUA testam mísseis

Ainda esta quarta-feira, as forças militares russas anunciaram que foram bem-sucedidas na realização de um teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental Yars, que possui um alcance muito elevado e é habitualmente utilizado para transportar armas termonucleares.



O míssil foi lançado no Cosmódromo de Plesetsk, base espacial russa, em direção ao extremo oriente do país para testar as suas “características técnicas e de voo”.



Os Estados Unidos também testam mísseis balísticos intercontinentais várias vezes ao ano, lançando-os, habitualmente, desde a base aérea de Vandenberg, na Califórnia, até às Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico.