Rússia volta a substituir comandante responsável por invasão da Ucrânia

Quando foi nomeado, no início de outubro , esperava-se que a liderança de Sergei Surovikin, conhecido pelas táticas brutais levadas a cabo na guerra da Síria, representasse um ponto de viragem no conflito em curso na Ucrânia.No entanto, menos de três meses depois,Em comunicado, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros indicou queDe acordo com o mesmo comunicado, o anterior responsável, Sergei Surovikin, irá desempenhar funções como “vice” de Gerasimov.A mudança acontece ao fim de vários reveses militares para a Rússia, dos quais se destacaOs vários contratempos têm motivado críticas dentro da própria Rússia. Na terça-feira, o líder do grupo de mercenários russos Wagner, Yevgueny Prigozhin, deixou duras críticas ao Ministério russo da Defesa.Numa altura em que as forças russas tentam tomar a cidade de Soledar, o responsável do grupo Wagner, também envolvido neste esforço, argumenta que as capacidades de combate e experiência dos mercenários “são em muitos aspetos significativamente superiores aos que estão ao serviço do Ministério de Defesa há décadas”.