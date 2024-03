A Rússia atacou esta manhã Kiev. A capital ucraniana foi atingida com mísseis supersónicos Onyx, lançados a partir da Crimeia. Há registo de cinco mortos e vários feridos. Foram atingidos edifícios residenciais e também de escritórios no centro da cidade.

As zonas de Sumy e Mykolaiv foram igualmente atacadas com drones.



Na última noite Volodymyr Zelensky reafirmou a importância da Ucrânia ganhar a guerra e afastar Vladimir Putin, na defesa da Europa e do Mundo.