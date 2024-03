Rússia vota hoje para escolher `novo` presidente

Maxim Shemetov - Reuters

Quem já comentou pelas redes sociais estas eleições, foi o presidente do Conselho Europeu Charles Michel, que dá antecipadamente os parabéns a Vladimir Putin, pela vitória esmagadora nas presidenciais da Rússia.



Um texto carregado de ironia onde o líder do Conselho Europeu acrescenta que estas são eleições sem oposição, sem liberdade e sem escolha, para os eleitores.



As eleições russas vão decorrer até domingo, e vão permitir que Putin seja reeleito para um quinto mandato, ficando no poder, pelo menos, até 2030.