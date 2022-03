Russos anti-guerra intensificam protestos apesar da repressão

À medida que a guerra na Ucrânia se intensifica, a Rússia continua a aumentar os seus esforços para controlar a informação que circula no país acerca da ofensiva militar, iniciada a 24 de fevereiro.As autoridades russas aprovaram ainda uma lei que visa sancionar aqueles que se manifestarem ou convocarem manifestações contra a presença militar russa na Ucrânia, "desacreditando as forças armadas".. Ao jornal francês Le Mond e, uma residente de São Petersburgo, Lena, explica que utiliza o WhatsApp e o Instagram para falar com a família, mas assim como a maioria dos russos e ucranianos, nomeadamente o presidente Volodymyr Zelensky, Lena usa principalmente a rede social Telegram como meio de comunicação e, acima de tudo, como fonte de informação.Juntamente com o YouTube, “[o Telegram] é uma das nossas principais fontes [de informação], com uma vasta escolha de diferentes canais ”, afirma Lena, elogiando os jornalistas e dissidentes que utilizam estas plataformas para informar diretamente o seu público.

No total, a ONU estima que cerca de 12.700 pessoas foram detidas arbitrariamente na Rússia por terem participado em protestos pacíficos contra a guerra na Ucrânia.

"Na Rússia, o espaço para discussão ou crítica de políticas públicas, incluindo ações militares contra a Ucrânia, é cada vez mais restrito", declarou a alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, num discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Putin quer uma Rússia “surda e cega”

Meios de comunicação estrangeiros, como a britânica BBC e a alemã, foram bloqueados e a estação de rádio, assim como a, uma televisão independente russa, foram obrigados a suspender a atividade depois de terem sido acusados de espalhar desinformação. Na quinta-feira, os jornalistas dadespediram-se do público com uma mensagem: “Não passarão”.As autoridades russas têm rotulado como “falsas” as notícias que dão conta de alguns obstáculos que têm sido colocados aos militares russos, bem como notícias sobre a morte de civis na Ucrânia.

As penas para o incumprimento das novas diretivas para jornalistas podem chegar aos 15 anos de prisão.

"O presidente Putin quer que o seu povo se distraia, não preste atenção ao que está a acontecer (...) enquanto ao lado os ucranianos estão a ser mortos", declarou a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, ao mesmo tempo que saudou a decisão da Netflix de suspender os seus serviços na Rússia.

O chefe de Estado russo gostaria mesmo que "o povo russo fosse apático", sublinhou Jourova durante um debate no Parlamento Europeu. “É mais importante do que nunca chegar ao povo russo e fornecer todas as informações. Todos os canais possíveis devem ser usados”, acrescentou.